Україна відновлює експорт м‘яса птиці до ЄС

Україна відновлює експорт м‘яса птиці до Європейського Союзу, призупинений взимку.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка, інформує "Європейська правда".

Качка нагадав, що під час зимових місяців в Україні трапилося кілька випадків високопатогенного грипу птиці і на період зонування цих випадків експорт був зупинений.

"Процедура зонування і відновлення експорту є так само простою, як порятунок Бріджит Джонс з тайської в‘язниці - безліч дзвінків, узгоджень і погоджень в усіх європейських країнах. Лише кілька тижнів і експорт відновлено", - написав Качка у Facebook.

Він додав, що це "ознака нормальної, якісної і дружньої взаємодії між Україною і ЄС".

Качка також зауважив цікавий факт, що багатостраждальний Шулявський міст у Києві потрапив у право ЄС.

"Опис меж районів зонування включає також перетин вулиці Довженка і проспекту Перемоги, тобто Шулявський міст. Тепер відомий на всю країну невтомний міст ще і в Офіційному віснику ЄС згадано", - зазначив торговий представник.

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про призупинення ввезення з України до ЄС м’яса птиці 23 січня, заявивши про недотримання Євросоюзом попередніх домовленостей.

В середині лютого Євросоюз частково зняв заборону на ввезення м‘яса птиці з усієї території України.