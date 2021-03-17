Байден вважає Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори США
Середа, 17 березня 2021, 12:55
Президент США Джо Байден вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США.
Джерело: ABC News
Деталі: Журналіст запитав у Байдена: "Так ви знаєте Володимира Путіна. Ви думаєте, що він вбивця?".
"Ммм, так", - відповів Байден.
Також, за його словами, президент РФ заплатить за втручання у вибори США.
Пряма мова: "Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я... Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові".
Нагадаємо:
- У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.
- За даними джерел у Держдепартаменті, наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав черговим гучним фіаско Росії звіт американської розвідки, яка не знайшла ознак втручання України у вибори в США.
Українська правда