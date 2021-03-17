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Байден вважає Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори США

Середа, 17 березня 2021, 13:55

Президент США Джо Байден вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США.

Джерело: ABC News

Деталі: Журналіст запитав у Байдена: "Так ви знаєте Володимира Путіна. Ви думаєте, що він вбивця?".

"Ммм, так", - відповів Байден.

Також, за його словами, президент РФ заплатить за втручання у вибори США.

Пряма мова: "Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я... Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові".

Нагадаємо: 

  • У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.
  • За даними джерел у Держдепартаменті, наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав черговим гучним фіаско Росії звіт американської розвідки, яка не знайшла ознак втручання України у вибори в США.

Українська правда
Теми: БайденСШАПутінвибори


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