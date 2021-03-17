Байден вважає Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори США

Президент США Джо Байден вважає президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США.

Джерело: ABC News

Деталі: Журналіст запитав у Байдена: "Так ви знаєте Володимира Путіна. Ви думаєте, що він вбивця?".

"Ммм, так", - відповів Байден.

Також, за його словами, президент РФ заплатить за втручання у вибори США.

Пряма мова: "Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я... Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові".

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