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Байден считает Путина убийцей, который заплатит за вмешательство в выборы США

Среда, 17 марта 2021, 12:55
Байден считает Путина убийцей, который заплатит за вмешательство в выборы США

Президент США Джо Байден считает президента России Владимира Путина убийцей, который "заплатит" за вмешательство в выборы США.

Источник: ABC News

Детали: Журналист спросил у Байдена: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?".

"Ммм, да", - ответил Байден.

Также, по его словам, президент РФ заплатит за вмешательство в выборы США.

Прямая речь: "Он заплатит цену. Мы долго разговаривали, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы".

Напомним: 

  • Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.
  • По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал очередным громким фиаско России отчет американской разведки, которая не нашла признаков вмешательства Украины в выборы в США.

Украинская правда

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Темы: БайденСШАПутинвиборы
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