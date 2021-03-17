Президент США Джо Байден считает президента России Владимира Путина убийцей, который "заплатит" за вмешательство в выборы США.

Источник: ABC News

Детали: Журналист спросил у Байдена: "Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?".

"Ммм, да", - ответил Байден.

Также, по его словам, президент РФ заплатит за вмешательство в выборы США.

Прямая речь: "Он заплатит цену. Мы долго разговаривали, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы".

Напомним: