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Вторгнення в повітряний простір України: РФ "не бачила", щоб гвинтокрил порушив кордон

Середа, 17 березня 2021, 15:09
Вторгнення в повітряний простір України: РФ не бачила, щоб гвинтокрил порушив кордон

Посилаючись на "прилади об'єктивного контролю", російська сторона заперечує порушення державного кордону України своїм вертольотом.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: 17 березня ДПСУ отримала відповідь від російської сторони про зафіксований факт порушення режиму державного кордону України вертольотом з РФ.

Пряма мова Демченка: "У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їх кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю".

Українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії. Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів".

Що передувало: 16 березня російський вертоліт порушив повітряний простір України. Прикордонний наряд ДПСУ в Сумській області зафіксував заліт вертольоту Мі-8з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого гелікоптер повернув у зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави.

Державна прикордонна служба України негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках з вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили наявність гвинтокрила на цій ділянці кордону, втім заявили, що "зафіксувати таку незначну відстань (факт порушення), як півсотні метрів, не є можливим".

Українська правда

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Теми: авіаРосіякордонПрикордонна служба
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