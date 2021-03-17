Вторжение в воздушное пространство Украины: РФ "не видела", чтобы вертолет нарушил границу

Ссылаясь на "приборы объективного контроля", российская сторона отрицает нарушения государственной границы Украины своим вертолетом.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: 17 марта ГПСУ получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом с РФ.

Прямая речь Демченко: "В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля".

Украинская сторона не удивлена ​​риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов".