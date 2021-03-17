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Вторжение в воздушное пространство Украины: РФ "не видела", чтобы вертолет нарушил границу

Среда, 17 марта 2021, 15:09
Вторжение в воздушное пространство Украины: РФ не видела, чтобы вертолет нарушил границу

Ссылаясь на "приборы объективного контроля", российская сторона отрицает нарушения государственной границы Украины своим вертолетом.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: 17 марта ГПСУ получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом с РФ.

Прямая речь Демченко: "В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля".

Украинская сторона не удивлена ​​риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов".

Что предшествовало: 16 марта российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Пограничный наряд ГПСУ в Сумской области зафиксировал залет вертолета Ми-8з Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего вертолет вернул обратно и оставил воздушное пространство нашего государства.

Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению.

В то же время в Воздушных силах ВСУ подтвердили наличие вертолета на этом участке границы, впрочем заявили, что "зафиксировать такое ​​незначительное расстояние (факт нарушения) в полусотню метров, не представляется возможным".

Украинская правда

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Темы: авиаРосcияграницаПограничная служба
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