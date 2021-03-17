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В Україні відновлять оформлення, видачу і перереєстрацію зброї

Середа, 17 березня 2021, 19:11

У четвер, 18 березня, у Нацполіції відновлять оформлення, видачу дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.

Джерело: голова Нацполіції України Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова Клименка: "18 березня відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї.

Відповідна служба все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу. Всі працівники цих підрозділів на період переформатування служби виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України".

Деталі: Клименко додав, термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї.

Він повідомив, що поліція планує створити новий підрозділ, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї, а самі повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю хочуть передати в сервісні центри МВС.

Також, за його словами, створять Єдину база даних зареєстрованої зброї. На всі ці процеси має піти декілька місяців.

Передісторія: 1 березня в Нацполіції повідомили, що в Україні через корупційну схему розформовано всі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї, а особові справи усіх власників зброї перевірять на законність отримання дозволу.

Українська правда
Теми: Українаполіціязброя


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