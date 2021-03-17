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В Украине возобновят оформление, выдачу и перерегистрацию оружия

Среда, 17 марта 2021, 18:11
В Украине возобновят оформление, выдачу и перерегистрацию оружия

В четверг, 18 марта, в Нацполиции восстановят оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию разрешенных видов оружия.

Источник: председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "18 марта восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия.

Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины".

Детали: Клименко добавил, срок проведения служебного расследования, на которое приостановили рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.

Он сообщил, что полиция планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия, а сами полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие хотят передать в сервисные центры МВД.

Также, по его словам, создадут Единую базу данных зарегистрированного оружия. На все эти процессы должно уйти несколько месяцев.

Предыстория: 1 марта в Нацполиции сообщили, что в Украине через коррупционную схему расформирован все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия, а личные дела всех владельцев оружия проверят на законность получения разрешения.

Украинская правда

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Темы: Украинаполицияоружие
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