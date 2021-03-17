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Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА через COVID

Середа, 17 березня 2021, 20:45

Учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи), звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році через пандемію коронавірусу.

Джерело: наказ МОН, глава відомства Сергій Шкарлет у Telegram

Пряма мова Шкарлета: "З огляду на пандемію коронавірусу та численні звернення освітян, батьків і дітей прийнято рішення щодо звільнення від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти".

Деталі: У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно зробити запис "звільнений(а)".

Зазначається, що це рішення сприятиме "організованому завершенню навчального року учнями в умовах поширення на території України COVID-19".

Нагадаємо: У 2020 році президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення одинадцятикласників від обов'язкової державної підсумкової атестації.

Українська правда
Теми: МіносвітиШкарлетдітикоронавірус


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