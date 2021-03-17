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Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА через COVID

Среда, 17 марта 2021, 19:45
Учеников 4 и 9 классов освободили от ГИА через COVID

Учащихся, которые завершают получения начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы), освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году из-за пандемии коронавируса.

Источник: приказ МОН, глава ведомства Сергей Шкарлет в Telegram

Прямая речь Шкарлета: "Учитывая пандемию коронавируса и многочисленные обращения педагогов, родителей и детей принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учащихся, завершают получения начального и базового общего среднего образования".

Детали: В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГНА, необходимо сделать запись "освобожден (а)".

Отмечается, что это решение будет способствовать "организованном завершению учебного года учащимися в условиях распространения на территории Украины COVID-19".

Украинская правда
Темы: МинобразованияШкарлетдетикоронавирус
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