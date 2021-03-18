Російський завод Оксани Марченко модернізують, щоб випускати бензин — "Схеми"

На підсанкційному Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Росії, що належить дружині кума Путіна Віктора Медведчука - Оксані Марченко, будуть випускати бензин Євро-5.

Джерело: науково-дослідний інститут нафти та газу "Петон", "Схеми"

Деталі: Російська компанія "НЗНП Инжиниринг", бенефіціарним власником якої є Марченко, підписала з російським інститутом "Петон" угоду про будівництво черг заводу.

Мова йде про договір на виконання будівельно-монтажних робіт з комплексу виробництва автомобільних бензинів. Він включає секцію гідроочищення нафти, секцію "Пенекс" і секцію каталітичного риформінгу і "призначений для виробництва автомобільних бензинів, що відповідають екологічним вимогам Євро-5".

Термін реалізації проєкту – грудень 2023 року.

"Новошахтинський завод нафтопродуктів" – російське акціонерне товариство у Ростовській області. Завод здійснює неглибоку переробку нафти. Його продукція – бітум, мазут і газойль (аналог дизпалива).

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