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Російський завод Оксани Марченко модернізують, щоб випускати бензин — "Схеми"

Четвер, 18 березня 2021, 02:43

На підсанкційному Новошахтинському заводі нафтопродуктів в Росії, що належить дружині кума Путіна Віктора Медведчука - Оксані Марченко, будуть випускати бензин Євро-5.

Джерело: науково-дослідний інститут нафти та газу "Петон", "Схеми"

Деталі: Російська компанія "НЗНП Инжиниринг", бенефіціарним власником якої є Марченко, підписала з російським інститутом "Петон" угоду про будівництво черг заводу.

Мова йде про договір на виконання будівельно-монтажних робіт з комплексу виробництва автомобільних бензинів. Він включає секцію гідроочищення нафти, секцію "Пенекс" і секцію каталітичного риформінгу і "призначений для виробництва автомобільних бензинів, що відповідають екологічним вимогам Євро-5".

Термін реалізації проєкту – грудень 2023 року.

"Новошахтинський завод нафтопродуктів" – російське акціонерне товариство у Ростовській області. Завод здійснює неглибоку переробку нафти. Його продукція – бітум, мазут і газойль (аналог дизпалива).

Передісторія:

  • Марченко є співвласницею Новошахтинського заводу і володіє 75% заводу. Зазначений завод забезпечує нафтопродуктами бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Зараз він знаходиться під українськими санкціями.
  • Новошахтинський завод збуває свою продукцію американській корпорації ExxonMobil, попри накладені на Віктора Медведчука санкції США.

Теми: РосіяМарченко


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