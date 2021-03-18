Российский завод Оксаны Марченко модернизируют, чтобы выпускать бензин — "Схемы"

На подсанкционном Новошахтинском заводе нефтепродуктов в России, принадлежащем жене кума Путина Виктора Медведчука - Оксане Марченко, будут выпускать бензин Евро-5.

Источник: научно-исследовательский институт нефти и газа "Петон", "Схемы"

Детали: Российская компания "НЗНП Инжиниринг", бенефициарным владельцем которой является Марченко, подписала с российским институтом "Петон" соглашение о строительстве очередей завода.

Речь идет о договоре на выполнение строительно-монтажных работ по комплексу производства автомобильных бензинов. Он включает секцию гидроочистки нефти, секцию "Пенекс" и секцию каталитического риформинга и "предназначен для производства автомобильных бензинов, соответствующих экологическим требованиям Евро-5".

Срок реализации проекту - декабрь 2023 года.

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" - российское акционерное общество в Ростовской области. Завод осуществляет неглубокую переработку нефти. Его продукция - битум, мазут и газойль (аналог дизтоплива).

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