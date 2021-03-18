15 тисяч українців із COVID і 4,4 тисячі госпіталізацій – епідемія набирає оберти

За добу 17 березня в Україні підтвердили 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, у лікарні поклали 4 376 осіб, померли 267 хворих, одужали 6 514 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Кількість нових випадків різко зросла за останню добу (16 березня було 11 833), кількість госпіталізацій лише трохи знизилася (напередодні було 4 887), кількість летальних випадків наближається до максимуму (289 випадків днем раніше).

Найбільше нових випадків зареєстрували у Житомирській області (1 398), м. Київ та Львівській області (по 1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800), Вінницькій (751), Харківській (732) та Київській (727) областях.

Летальних випадків від коронавірусу минулої доби найбільше зареєстрували в Києві (30), Донецькій області (26), Івано-Франківській (19), Київській (18), Одеській і Харківській (по 16), Вінницькій (15), Закарпатській та Запорізькій (по 14) областях.

Кількість хворих на COVID-19 в активній фазі зростає і зараз становить 230 633 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли півтора мільйони осіб (1 504 076), із них 1 244 190 осіб одужали, а 29 253 особи померли впродовж року.

Серед тих, хто отримав "позитивний" тест на коронавірус у середу, 744 дитини та 425 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 118 780, зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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