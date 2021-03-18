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15 тисяч українців із COVID і 4,4 тисячі госпіталізацій – епідемія набирає оберти

Четвер, 18 березня 2021, 08:25

За добу 17 березня в Україні підтвердили 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, у лікарні поклали 4 376 осіб, померли 267 хворих, одужали 6 514 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Кількість нових випадків різко зросла за останню добу (16 березня було 11 833), кількість госпіталізацій лише трохи знизилася (напередодні було 4 887), кількість летальних випадків наближається до максимуму (289 випадків днем раніше).

Найбільше нових випадків зареєстрували у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Серед тих, хто отримав "позитивний" тест на коронавірус у середу, 744 дитини та 425 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 118 780, зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959.

 

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли півтора мільйони осіб (1 504 076), із них 1 244 190 осіб одужали, а 29 253 особи померли впродовж року.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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