15 тысяч украинцев с COVID и 4,4 тысячи госпитализаций – эпидемия набирает обороты

За сутки 17 марта в Украине подтвердили 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 376 человек, умерли 267 больных, выздоровели 6 514 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Больше всего новых случаев зарегистрировали в г. Киев (1 092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.