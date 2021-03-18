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15 тысяч украинцев с COVID и 4,4 тысячи госпитализаций – эпидемия набирает обороты

Четверг, 18 марта 2021, 07:25
15 тысяч украинцев с COVID и 4,4 тысячи госпитализаций – эпидемия набирает обороты

За сутки 17 марта в Украине подтвердили 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в больницы положили 4 376 человек, умерли 267 больных, выздоровели 6 514 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Количество новых случаев резко возросло за последние сутки (16 марта было 11 833), количество госпитализаций лишь немного снизилось (накануне было 4 887), количество летальных случаев приближается к максимуму (289 случаев днем ранее).

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Житомирской области (1 398), г. Киев и Львовской области (по 1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800), Винницкой (751), Харьковской (732) и Киевской (727) областях.

Летальных случаев от коронавируса за прошедшие сутки больше всего зарегистрировали в Киеве (30), Донецкой области (26), Ивано-Франковской (19), Киевской (18), Одесской и Харьковской (по 16), Винницкой (15), Закарпатской и Запорожской (по 14) областях.

Количество больных COVID-19 в активной фазе растет и сейчас составляет 230 633 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели полтора миллиона человек (1 504 076), из них 1 244 190 человек выздоровели, а 29 253 человека умерли в течение года.

Среди тех, кто получил "позитивный" тест на коронавирус в среду, 744 ребенка и 425 медработников.

 

Тестирований за минувшие сутки сделали 118 780, в том числе методом ПЦР – 53 039, методом ИФА – 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 959.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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