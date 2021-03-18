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15 тысяч украинцев с COVID и 4,4 тысячи госпитализаций  – эпидемия набирает обороты

Четверг, 18 марта 2021, 08:25

За сутки 17 марта в Украине подтвердили 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 376 человек, умерли 267 больных, выздоровели 6 514 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Больше всего новых случаев зарегистрировали в г. Киев (1 092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.



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