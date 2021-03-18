Харківщина посилює карантин. Список заборон

На території Харківської області з 18 березня посилюють карантинні обмеження.

Джерело: повідомлення Харківської ОДА, секретар міськради Ігор Терехов, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Згідно з рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, забороняється проведення масових заходів за участю понад 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або відкритої території.

Також не можна заповнювати зали, де відбуваються такі заходи, більш ніж на половину.

Крім того, забороняється приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50% місць.

Також на території області заборонили роботу спортивних залів та фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 особи на 10 кв. м, басейнів – більш ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 - для групових.

Навчальним закладам рекомендували переходити на дистанційний режим роботи. Проте секретар міськради заявив, що школи Харкова поки що не переходять на дистанційне навчання. З понеділка діти підуть на канікули, а потім буде прийматися окреме рішення щодо повернення до стаціонарного навчання.

Дослівно Харківська ОДА: "Дистанційно рекомендується навчати учнів загальноосвітніх закладів області, окрім учнів 1-4 класів. При цьому, якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання.

У звичному режимі навчатимуться учні спеціальних, санаторних закладів, закладів спеціалізованої освіти обласного підпорядкування, навчально-реабілітаційних центрів - за умови дотримання ними відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів.

Закладам професійної та професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 18 березня".

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