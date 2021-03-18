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Харьковщина усиливает карантин. Список запретов

Четверг, 18 марта 2021, 11:42
Харьковщина усиливает карантин. Список запретов

На территории Харьковской области с 18 марта усиливают карантин.

Источник: сообщение Харьковской ОГА, секретарь горсовета Игорь Терехов, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории.

Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину.

Кроме того, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.

Также на территории области запретили работу спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.

Учебным заведениям рекомендовали переходить на дистанционный режим работы. В то же время секретарь горсовета заявил, что школы Харькова пока не переходят на дистанционное обучение. С понедельника дети уйдут на каникулы, а потом будет приниматься отдельное решение о возвращении к стационарному обучению.

Дословно Харьковская ОГА: "Дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов. При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения.

В обычном режиме будут учиться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров - при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.

Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессиональной перед высшими и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта".

Предыстория:

В Киеве вводят строгий карантин с 20 марта по 9 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковкарантин
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