На Донбасі загинув боєць ООС

В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовий Операції об'єднаних сил.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: 18 березня бойовики обстріляли позиції українських захисників біля Південного.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС отримав вогнепальне поранення.

Воїну надали першу медичну допомогу, та врятувати його не вдалося.

На обстріл окупантів військові ООС відкривати вогонь у відповідь.

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.