На Донбасі загинув боєць ООС
Четвер, 18 березня 2021, 15:31
В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовий Операції об'єднаних сил.
Джерело: ОТУ "Північ"
Деталі: 18 березня бойовики обстріляли позиції українських захисників біля Південного.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС отримав вогнепальне поранення.
Воїну надали першу медичну допомогу, та врятувати його не вдалося.
На обстріл окупантів військові ООС відкривати вогонь у відповідь.
Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.
Українська правда