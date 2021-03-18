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На Донбасі загинув боєць ООС

Четвер, 18 березня 2021, 15:31

В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовий Операції об'єднаних сил.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: 18 березня бойовики обстріляли позиції українських захисників біля Південного.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу ООС отримав вогнепальне поранення.

Воїну надали першу медичну допомогу, та врятувати його не вдалося.

На обстріл окупантів військові ООС відкривати вогонь у відповідь.

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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