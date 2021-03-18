На Донбассе погиб боец ООС
Четверг, 18 марта 2021, 15:31
В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил.
Источник: ОТУ "Север"
Детали: 18 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников у Пивденного.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение.
Воину оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.
На обстрел оккупантов военные ООС открывали огонь.
О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.