На Донбассе погиб боец ООС

В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: 18 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников у Пивденного.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение.

Воину оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

На обстрел оккупантов военные ООС открывали огонь.

О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.