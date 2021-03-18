Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе погиб боец ООС

Четверг, 18 марта 2021, 15:31

В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военный Операции объединенных сил.

Источник: ОТУ "Север"

Детали: 18 марта боевики обстреляли позиции украинских защитников у Пивденного.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС получил огнестрельное ранение.

Воину оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

На обстрел оккупантов военные ООС открывали огонь.

О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПутин отреагировал на слова Байдена об "убийце" детской поговоркой

Матч "Шахтер" - "Рома" без зрителей: в донецком клубе резко ответили столичным властям

Литвин после проигрыша выборов ректора КНУ решил уйти и из наблюдательного совета

В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

В Киеве вводят строгий локдаун

Степанов полагает, что вспышка COVID продлится до конца апреля

Все новости...
ООС
Боевики на Донбассе стреляли вблизи 5 населенных пунктов
Боевики усилили обстрелы на фоне встречи ТКГ, их провокации останавливали "тишиной"
Оккупанты продолжают обстрелы: 7 нарушений "тишины"
Последние новости
16:10
В Киеве "заминировали" ключевые станции метро
15:47
YouTube ограничил канал российского ТВ из-за видео о фашистах и Украине
15:46
В ЦОС рассказали, когда Украина получит вакцину против COVID-19 от Pfizer
15:43
Во Львовской области с 19 марта усиливают карантин
15:31
На Донбассе погиб боец ООС
15:21
В Минэкономики рассказали, как хотят привлечь 5 миллиардов инвестиций году
15:20
Арахамия: Дубинский ведёт себя как брошенная невеста
15:12
Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС
15:11
МВД и Uber начали совместный проект для борьбы с нарушениями ПДД таксистами
15:10
Евросоюз прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце
Все новости...