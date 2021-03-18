Разумков хоче змінити графік роботи Ради через карантин
Четвер, 18 березня 2021, 17:23
До Регламентного комітету надійшло доручення спікера парламенту Дмитра Разумкова терміново провести засідання та розглянути питання про зміну календарного плану сесії.
Джерело: Верховна Рада з посиланням на голову підкомітету з питань регламенту
Деталі: Зазначається, що це питання погодили керівники усіх фракцій та груп. Зміна календарного плану передбачає тиждень 29 березня - 02 квітня як роботу у комітетах, хоча цей тиждень має бути пленарним.
Через це наступні три тижні планується зробити не пленарними через загострення епідеміологічної ситуації та локдауну в Києві.
Нагадаємо: У столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.
Українська правда