О 13:00 19 березня проведуть позачергове засідання парламенту, на якому планують призупинити пленарні засідання до 13 квітня.

Джерело: Верховна Рада з посиланням на голову підкомітету з питань регламенту

Деталі: Зазначається, що це питання погодили керівники усіх фракцій та груп. Зміна календарного плану передбачає тиждень 29 березня - 02 квітня як роботу у комітетах, хоча цей тиждень має бути пленарним.

Через це наступні три тижні планується зробити не пленарними через загострення епідеміологічної ситуації та локдауну в Києві.

Upd. Увечері 18 березня стало відомо, що на 13:00 19 березня планується позачергове засідання парламенту з двох питань:

внесення змін до календарного плану п’ятої сесії ВР, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року;

проєкт 5247, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 та залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Зазначається, що без ухвалення цього закону Україна не отримає безкоштовні вакцини в рамках механізму COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer.

Нагадаємо: У столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.