В Регламентный комитет поступило поручение спикера парламента Дмитрия Разумкова срочно провести заседание и рассмотреть вопрос об изменении календарного плана сессии.

Источник: Верховная Рада со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам регламента

Детали: Отмечается, что этот вопрос согласован руководителями всех фракций и групп. Изменение календарного плана предусматривает неделю 29 марта - 2 апреля как работу в комитетах, хотя эта неделя должна быть пленарной.

Поэтому следующие три недели планируется сделать не пленарными из-за обострения эпидемиологической ситуации и локдауна в Киеве.

Напомним: В столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.