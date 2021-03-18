В 13:00 19 марта проведут внеочередное заседание парламента, на котором планируют приостановить пленарные заседания до 13 апреля.

Источник: Верховная Рада со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам регламента

Детали: Отмечается, что этот вопрос согласован руководителями всех фракций и групп. Изменение календарного плана предусматривает неделю 29 марта - 2 апреля как работу в комитетах, хотя эта неделя должна быть пленарной.

Поэтому следующие три недели планируется сделать не пленарными из-за обострения эпидемиологической ситуации и локдауна в Киеве.

Upd. Вечером 18 марта стало известно, что на 13:00 19 марта планируется внеочередное заседание парламента по двум вопросам:

внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021;

проект 5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Отмечается, что без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer.

Напомним: В столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.