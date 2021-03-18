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"Слуги народу" хочуть заборонити пропаганду "руського міра"

Четвер, 18 березня 2021, 17:46
Слуги народу хочуть заборонити пропаганду руського міра

До парламенту внесли законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів щодо засудження ідеології "руського міра", ініціаторами якого виступили депутати" Слуга народу "Олег Дунда і Олександр Аліксійчук.

Джерело: законопроєкт №5258

Деталі: Зараз законопроєкт спрямований на розгляд комітету з правової політики.

Зазначається, що завданням законопроекту є заборона пропаганди ідеології "руського міра", яка впродовж декількох століть є ідеологічним супроводженням політики Росії по "збиранню земель", підкоренню народів, намаганням відродити СРСР, утвердженню імперських амбіцій, декларуванню себе не регіональною, а світовою наддержавою.

Автори пояснюють, що багато років концепція "руського міра" здійснювала ідеологічне забезпечення імперських дій Росії. А до широкого громадсько-політичного дискурсу РФ термін "руській мір" ввів президент Росії Володимир Путін.

Законопроєктом пропонується, зокрема, додати до формулювання "засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки",  після коми слова  ідеології "руського міра".

Нагадаємо: 9 квітня 2015 року Рада ухвалила закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Українська правда
Теми: Верховна РадаСлуга народупропаганда
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