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"Слуги народа" хотят запретить пропаганду "русского мира"

Четверг, 18 марта 2021, 18:46

В парламент внесли законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно осуждения идеологии "русского мира", инициаторами которого выступили депутаты "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

Источник: законопроект №5258

Детали: Сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитета по правовой политике.

Отмечается, что задачей законопроекта является запрет пропаганды идеологии "русского мира", которая на протяжении нескольких веков является идеологическим сопровождением политики России по "собиранию земель", покорению народов, попыткой возродить СССР, утверждению имперских амбиций, декларированию себя не региональной, а мировой сверхдержавой.

Авторы объясняют, что много лет концепция "русского мира" осуществляла идеологическое обеспечение имперских действий России.  А к широкому общественно-политическому дискурсу РФ термин "русский мир" ввел президент России Владимир Путин.

Законопроектом предлагается, в частности, добавить в формулировку "осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", после запятой слова "идеологии "русского мира".

Напомним: 9 апреля 2015 года Верховная приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаСлуга народапропаганда


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