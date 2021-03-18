Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги народа" хотят запретить пропаганду "русского мира"

Четверг, 18 марта 2021, 17:46
Слуги народа хотят запретить пропаганду русского мира

В парламент внесли законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно осуждения идеологии "русского мира", инициаторами которого выступили депутаты "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

Источник: законопроект №5258

Детали: Сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитета по правовой политике.

Отмечается, что задачей законопроекта является запрет пропаганды идеологии "русского мира", которая на протяжении нескольких веков является идеологическим сопровождением политики России по "собиранию земель", покорению народов, попыткой возродить СССР, утверждению имперских амбиций, декларированию себя не региональной, а мировой сверхдержавой.

Авторы объясняют, что много лет концепция "русского мира" осуществляла идеологическое обеспечение имперских действий России.  А к широкому общественно-политическому дискурсу РФ термин "русский мир" ввел президент России Владимир Путин.

Законопроектом предлагается, в частности, добавить в формулировку "осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", после запятой слова "идеологии "русского мира".

Напомним: 9 апреля 2015 года Верховная приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаСлуга народапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Верховная Рада
Избранная от ОПЗЖ нардеп Плачкова слагает мандат
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Последние новости
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
Все новости...
Реклама: