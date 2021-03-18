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Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання

Четвер, 18 березня 2021, 18:03

Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів у пацієнтів після вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як повідомила голова ЄМА Емер Кук, комітет з питань безпечності препаратів вирішив, що вакцина є безпечною та ефективною і переваги її використання перевищують будь-які потенційні ризики. 

За її словами, комітет дійшов "чіткого наукового висновку" про те, вакцинація "АстраЗенекою" не збільшує загальний ризик розвитку тромбів. 

Втім, зазначила Емер Кук, з наявних даних "не можна повністю виключити наявність зв’язку між цими випадками [розвитку тромбів] та вакциною", і регулятор продовжить відстежувати такі тенденції - але ще раз наголосила, що вакцину можна вважати безпечною та ефективною для захисту від ризиків, пов’язаних з коронавірусом. 

Керівниця комітету з безпеки вакцин Сабін Штраус сказала, що експерти не побачили проблем із якістю вакцини чи якоїсь окремої партії. 

За її словами, ризик розвитку тромбів не є вищим після вакцинації, ніж за її відсутності, і ті випадки, які змусили деякі країни призупинити використання, були надзвичайно рідкісними - враховуючи, що вакциною зробили вже понад 20 млн щеплень.

Нагадаємо, після повідомлень про розвиток тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca, включно з летальними випадками, щонайменш 13 країн ЄС призупинили її використання до завершення розслідування.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.

Теми: вакцинаціяЄС
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