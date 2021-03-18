Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання

Четвер, 18 березня 2021, 19:03

Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів у пацієнтів після вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як повідомила голова ЄМА Емер Кук, комітет з питань безпечності препаратів вирішив, що вакцина є безпечною та ефективною і переваги її використання перевищують будь-які потенційні ризики. 

За її словами, комітет дійшов "чіткого наукового висновку" про те, вакцинація "АстраЗенекою" не збільшує загальний ризик розвитку тромбів. 

Втім, зазначила Емер Кук, з наявних даних "не можна повністю виключити наявність зв’язку між цими випадками [розвитку тромбів] та вакциною", і регулятор продовжить відстежувати такі тенденції - але ще раз наголосила, що вакцину можна вважати безпечною та ефективною для захисту від ризиків, пов’язаних з коронавірусом. 

Керівниця комітету з безпеки вакцин Сабін Штраус сказала, що експерти не побачили проблем із якістю вакцини чи якоїсь окремої партії. 

За її словами, ризик розвитку тромбів не є вищим після вакцинації, ніж за її відсутності, і ті випадки, які змусили деякі країни призупинити використання, були надзвичайно рідкісними - враховуючи, що вакциною зробили вже понад 20 млн щеплень.

Нагадаємо, після повідомлень про розвиток тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca, включно з летальними випадками, щонайменш 13 країн ЄС призупинили її використання до завершення розслідування.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.

Теми: вакцинаціяЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 17:23Рада збереться позачергово, щоб змінити графік роботи

Посольство США: Байден зателефонує Зеленському

відеоПутін запропонував Байдену поспілкуватись в онлайні

"Слуги народу" хочуть заборонити пропаганду "руського міра"

фотоСуд виправдав Пашинського

YouTube обмежив канал російського ТБ через відео про фашистів і Україну

Усі новини...
вакцинація
Ніхто не помер: Зеленський не бачить причин зупиняти вакцинацію
Мобільна бригада з вакцинами потрапила у ДТП на Тернопільщині
У Британії щеплення від коронавірусу отримали 25 млн людей - майже 50% дорослих
Останні новини
20:05
Канал "Дом" заявив, що Мендель не ведуча, а в програмі будуть різні спікери
20:03
Зеленський заявив, що процес приватизації продовжиться
19:54
оновлено від 17:23Рада збереться позачергово, щоб змінити графік роботи
19:50
Міністерство підписало дві угоди з Литвою у сфері енергетики
19:43
Посольство США: Байден зателефонує Зеленському
19:36
В уряді розповіли, за яких умов Україна зніме суперечливий мораторій на експорт "кругляка"
19:22
Проти Рабіновича відкрили справу за мапу без Криму
19:03
Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання
18:54
відеоПутін запропонував Байдену поспілкуватись в онлайні
18:46
"Слуги народу" хочуть заборонити пропаганду "руського міра"
Усі новини...