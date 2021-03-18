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Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования

Четверг, 18 марта 2021, 18:03

Европейское агентство по лекарственным средствам признало вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования после расследования сообщений о случаях развития тромбов у пациентов после вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как сообщила председатель ЕМА Эмер Кук, комитет по вопросам безопасности препаратов пришел к выводу, что вакцина является безопасной и эффективной и преимущества ее использования превышают любые потенциальные риски.

По ее словам, комитет пришел к "ясному научному выводу" о том, вакцинация "АстраЗенекой" не увеличивает общий риск развития тромбов.

В то же время, отметила Эмер Кук, по имеющимся данным "нельзя полностью исключить наличие связи между этими случаями [развития тромбов] и вакциной", и регулятор продолжит исследовать этот вопрос - но еще раз подчеркнула, что вакцину можно считать безопасной и эффективной для защиты от рисков, связанных с заражением коронавирусом.

Руководитель комитета по безопасности вакцин Сабин Штраус сказала, что эксперты не увидели проблем с качеством вакцины или какой-то отдельной партии.

По ее словам, риск развития тромбов после вакцинации - не выше, чем для невакцинированных людей, и те случаи, которые заставили некоторые страны приостановить использование, были чрезвычайно редкими - учитывая, что вакциной сделали уже более 20 млн прививок.

Напомним, после сообщений о развитии тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca, включая летальные исходы, как минимум 13 стран ЕС приостановили ее использование до завершения расследования.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины.

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Темы: вакцинацияЕС
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