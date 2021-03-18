Проти Рабіновича відкрили справу за мапу без Криму

Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська повідомила, що за її зверненням проти представника ОПЗЖ Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу через публікацію мапи України без Криму та з надписами псевдореспублік.

Джерело: Бобровська у Facebook

Пряма мова Бобровської: "За моїм зверненням на Рабіновича відкрили кримінальну справу.

Пам’ятаєте, як він виклав мапу України без Криму, та ще й з позначками "ЛДНР"? Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для ОПЗЖ.

Жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України. Раджу Рабіновичу не заграватись в сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в'язниці. Буду пильнувати за цією справою і надіюсь, суд і правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу РНБО щодо обнаглівшої 5 колони".

Дослівно: "Повідомляємо, що 12.03.2021 генеральним прокурором за зазначеною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021000000000545 відомості про факт вчинення кримінального правопорушення".