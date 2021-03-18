Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Проти Рабіновича відкрили справу за мапу без Криму

Четвер, 18 березня 2021, 19:22

Народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська повідомила, що за її зверненням проти представника ОПЗЖ Вадима Рабіновича відкрили кримінальну справу через публікацію мапи України без Криму та з надписами псевдореспублік.

Джерело: Бобровська у Facebook

Пряма мова Бобровської: "За моїм зверненням на Рабіновича відкрили кримінальну справу.

Пам’ятаєте, як він виклав мапу України без Криму, та ще й з позначками "ЛДНР"? Ту саму, де знову маніпулятивно поставили мовне питання, улюблену тему для ОПЗЖ.

Жоден громадянин України, тим паче обраний народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України. Раджу Рабіновичу не заграватись в сепаратизм, якщо він не хоче знову опинитись у в'язниці. Буду пильнувати за цією справою і надіюсь, суд і правоохоронні органи візьмуть за приклад роботу РНБО щодо обнаглівшої 5 колони".

Дослівно: "Повідомляємо, що 12.03.2021 генеральним прокурором за зазначеною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021000000000545 відомості про факт вчинення кримінального правопорушення".

 

Українська правда
Теми: ОПЗЖРабіновичсепаратизмГолос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 18 березня: локдаун у столиці, реакція Путіна на слова Байдена про "вбивцю" 

оновлено від 17:23Рада збереться позачергово, щоб змінити графік роботи

Посольство США: Байден зателефонує Зеленському

Проти Рабіновича відкрили справу за мапу без Криму

відеоПутін запропонував Байдену поспілкуватись в онлайні

"Слуги народу" хочуть заборонити пропаганду "руського міра"

Усі новини...
ОПЗЖ
У "Слузі народу" заявляють, що що ОПЗЖ і "Батьківщина" блокують законопроєкти про євробляхи
Нардепи від ОПЗЖ за час війни сотні разів літали до РФ і Криму – росЗМІ
Чергова міська рада просить Зеленського заборонити проросійські партії
Останні новини
21:51
Ліга Європи: "Шахтар" вилітає з турніру із загальною поразкою 1:5 від "Роми"
21:39
Рош га-Шана: МВС за пів року попереджає, що пускатимуть лише вакцинованих хасидів
21:25
Зеленський підпише закон про Бюро економічної безпеки найближчими днями
21:19
Новини 18 березня: локдаун у столиці, реакція Путіна на слова Байдена про "вбивцю" 
21:07
Офіційний курс: гривня незначно зміцнилася
20:58
Врятовані моряки з суховантажу, що затонув біля Румунії, повернулися в Україну
20:43
Зеленський анонсував створення ради по сприянню розвитку малого бізнесу
20:30
Степанов порахував, що Україна має отримати ще 4 млн вакцин у березні-квітні
20:16
ВАКС втретє відмовив у відводі прокурора САП, що двічі закривав справу "Роттердам+"
20:05
Канал "Дом" заявив, що Мендель не ведуча, а в шоу будуть різні спікери
Усі новини...