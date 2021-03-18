Против Рабиновича открыли дело по карте без Крыма

Народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская сообщила, что по ее обращению против представителя ОПЗЖ Вадима Рабиновича возбудили уголовное дело из-за публикации карты Украины без Крыма и с надписями псевдореспублик.

Источник: Бобровская в Facebook

Прямая речь Бобровской: "По моему обращению на Рабиновича возбудили уголовное дело.

Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да еще и с пометками "ЛДНР"? Ту самую, где снова манипулятивно поставили языковой вопрос, любимую тему для ОПЗЖ.

Ни один гражданин Украины, тем более народный депутат, не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме. Буду следить за этим делом и надеюсь, суд и правоохранительные органы последуют примеру работы СНБО по поводу обнаглевшей 5 колонны".

Дословно: "Сообщаем, что 12.03.2021 генеральным прокурором по указанным заявлением внесены в Единый реестр досудебных расследований №42021000000000545 сведения о факте совершения уголовного преступления".