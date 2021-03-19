НАБУ перевіряє Льовочкіних на причетність до розкрадання коштів Держінвестпроекту – Схеми

Національне антикорупційне бюро перевіряє нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Юлію та Сергія Льовочкіних на причетність до розкрадання коштів Держінвестпроекту.

Джерело: "Схеми" з посиланням на відповідь НАБУ на запит

Деталі: Мова йде про гроші, які були призначені на реалізацію проєкту "Олімпійська надія" Віктора Януковича.

Раніше "Схеми" оприлюднили розслідування про ймовірну причетність Льовочкіних до скупки землі на Закарпатті під Олімпіаду за виведені з бюджету гроші.

Журналісти проаналізували листування екскерівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб нардепів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних.

Доступ до вмісту електронних скриньок отримали журналісти OCCRP (Міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності) та надали його "Схемам". Фахівці цієї організації підтвердили оригінальність цього архіву.

Електронні листи охоплюють період з 2014 по 2016 роки.

Вони засвідчили те, що Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH, через яку, за версією НАБУ, виводили бюджетні кошти, призначені на реалізацію проєкту "Олімпійська надія", коли Держінвестпроектом керував Владислав Каськів.

Проєкт "Олімпійська надія" так і не був реалізований, зокрема через те, що призначені на нього гроші, були виведені в офшори.

Наразі розкрадання коштів розслідує НАБУ. Серед підозрюваних у справі – рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроєкт і відповідав за реалізацію "Олімпійської надії".

Згідно з оприлюдненими листами, Льовочкіна погоджувала трансфер коштів з компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм. А ті у свою чергу витрачали їх на скупку земель на полонині Боржава на Закарпатті – якраз у тому місці, де планувалася реалізація проєкту "Олімпійська надія".

Наразі ці землі арештовані в рамках розслідування НАБУ.

Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт. У липні 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту у Боржаві.

За даними "Схем", саме на цього австрійця була оформлена компанія Teleferic, включно з періодом, коли рахунками компанії, як свідчить листування, управляли з офісу Юлії Льовочкіної.

Наразі компанія Teleferic більше не є власником компаній, що скупили землю на Закарпатті. Замість неї у структуру власності цих фірм ввели словацьку фірму Carpathian Mountain Resort, яка також оформлена на Ляйтнера.

"Схеми" зазначають, що Юлія та Сергій Льовочкіни залишили без відповіді запити журналістів.

А Каськів раніше заявляв про необґрунтованість підозри НАБУ.

Після публікації новини, "Українська правда" отримала лист від пресслужби Сергія Льовочкіна.

У пресслужбі інформацію про можливу причетність нардепів Сергія та Юлії Льовочкіних до використання бюджетних коштів у бізнес-проектах назвали такою, що "не відповідає дійсності та є брехнею".