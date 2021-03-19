НАБУ проверяет Левочкиных на причастность к хищению средств Госинвестпроекта – Схемы

Национальное антикоррупционное бюро проверяет нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлию и Сергея Левочкиных на причастность к хищению средств Госинвестпроекта.

Источник: "Схемы" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос

Детали: Речь идет о деньгах, которые были предназначены на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

Ранее "Схемы" обнародовали расследование о вероятной причастности Левочкиных к скупке земли на Закарпатье под Олимпиаду за выведенные из бюджета деньги.

Журналисты проанализировали переписки экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц нардепов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных.

Доступ к содержимому электронных ящиков получили журналисты OCCRP (Международного центра исследования коррупции и организованной преступности) и предоставили его "Схемам". Специалисты этой организации подтвердили оригинальность этого архива.

Электронные письма охватывают период с 2014 по 2016 годы.

Они показали, что Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH, через которую, по версии НАБУ, выводили бюджетные средства, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив.

Проект "Олимпийская надежда" так и не был реализован, в частности потому, что предназначенные для этого средства, были выведены в оффшоры.

Сейчас хищение средств расследует НАБУ. Среди подозреваемых в деле – родной и двоюродный братья Владислава Каськива, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект и отвечал за реализацию "Олимпийской надежды".

Согласно обнародованным письмами, Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских компаний. А те в свою очередь тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье – как раз в том месте, где планировалась реализация проекта "Олимпийская надежда".

Сейчас эти земли арестованы в рамках расследования НАБУ.

Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект. В июле 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.

По данным "Схем", именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании, как свидетельствует переписка, управляли из офиса Юлии Левочкиной.

Сейчас компания Teleferic больше не является владельцем компаний, скупивших землю на Закарпатье. Вместо нее в структуру собственности этих фирм ввели словацкую фирму Carpathian Mountain Resort, которая тоже оформлена на Ляйтнера.

"Схемы" отмечают, что Юлия и Сергей Левочкин оставили без ответа запросы журналистов.

А Каськив ранее заявлял о необоснованности подозрения НАБУ.

После публикации новости, "Украинская правда" получила письмо от пресс-службы Сергея Левочкина.

В пресс-службе информацию о возможной причастности нардепов Сергея и Юлии Левочкиных к использованию бюджетных средств в бизнес-проектах назвали такой, что "не соответствует действительности и является ложью".