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Засудженого ексдепутата оголосили в розшук

П'ятниця, 19 березня 2021, 09:37
Засудженого ексдепутата оголосили в розшук
Фото з Facebook Мефодія

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук колишнього депутата Київської облради Олександра Мефодія, якому Апеляційна палата Антикорсуду призначила 2,5 роки в’язниці за хабар.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: ЦПК відзначає, що після рішення апеляції Мефодій зник.

Правоохоронці просять усіх, кому відоме місце перебування втікача, телефонувати за номером: 0734648242.

Передісторія:

  • Депутата Київської обласної ради від Радикальної партії Олега Ляшка Олександра Мефодія затримали 8 квітня 2019 року за отримання 5 тисяч доларів від підприємця за вплив на співробітника поліції.
  • За таку суму депутат обіцяв підприємцю повернути вантажний автомобіль, який є речовим доказом у кримінальному провадженні.
  • У червні Вищий антикорупційний суд засудив Мефодія до 5 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна за зловживання впливом.

"Українська правда" у Threads

Теми: розшукхабар
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