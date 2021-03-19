Засудженого ексдепутата оголосили в розшук

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук колишнього депутата Київської облради Олександра Мефодія, якому Апеляційна палата Антикорсуду призначила 2,5 роки в’язниці за хабар.



Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: ЦПК відзначає, що після рішення апеляції Мефодій зник.



Правоохоронці просять усіх, кому відоме місце перебування втікача, телефонувати за номером: 0734648242.

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