Осужденного экс-депутата объявили в розыск

Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего депутата Киевского облсовета Александра Мефодия, которому Апелляционная палата Антикорсуду назначила 2,5 года тюрьмы за взятку.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: ЦПК отмечает, что после решения апелляции Мефодий исчез.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение беглеца, звонить по телефону: 0734648242.

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