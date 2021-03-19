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Осужденного экс-депутата объявили в розыск

Пятница, 19 марта 2021, 10:37
Фото с Facebook Мефодия

Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего депутата Киевского облсовета Александра Мефодия, которому Апелляционная палата Антикорсуду назначила 2,5 года тюрьмы за взятку.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: ЦПК отмечает, что после решения апелляции Мефодий исчез.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение беглеца, звонить по телефону: 0734648242.

Предыстория:

  • Депутата Киевского областного совета от Радикальной партии Олега Ляшко Александра Мефодия задержали 8 апреля 2019 года за получение 5000 долларов от предпринимателя за влияние на сотрудника полиции.
  • За такую сумму депутат обещал предпринимателю вернуть грузовой автомобиль, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.
  • В июне 2020 года Высший антикоррупционный суд приговорил Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.

Темы: розысквзятка


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