Осужденного экс-депутата объявили в розыск
Пятница, 19 марта 2021, 09:37
Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего депутата Киевского облсовета Александра Мефодия, которому Апелляционная палата Антикорсуду назначила 2,5 года тюрьмы за взятку.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: ЦПК отмечает, что после решения апелляции Мефодий исчез.
Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение беглеца, звонить по телефону: 0734648242.
Предыстория:
- Депутата Киевского областного совета от Радикальной партии Олега Ляшко Александра Мефодия задержали 8 апреля 2019 года за получение 5000 долларов от предпринимателя за влияние на сотрудника полиции.
- За такую сумму депутат обещал предпринимателю вернуть грузовой автомобиль, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.
- В июне 2020 года Высший антикоррупционный суд приговорил Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.