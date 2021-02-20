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У трьох областях на тиждень закриють кафе та ресторани

Субота, 20 лютого 2021, 03:14
У трьох областях на тиждень закриють кафе та ресторани

В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Ляшка: "Якщо проаналізувати спалахи, які є у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, - це три області з критичним зростанням кількості випадків (інфікування COVID-19 - УП), - то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов’язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі.

Тому ТЕБ та НС на місцевому рівні в середу було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування".

Нагадаємо:

  • Станом на 19 лютого Івано-Франківщина та Буковина - у п’ятірці регіонів, де фіксують найбільше нових випадків COVID-19.
  • З 22 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Він триватиме до 30 квітня.
  • Передбачається чотири рівні епідеміологічної небезпеки, кожен з яких має обмеження - "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".
  • "Жовтий" рівень буде базовим для всієї країни. Можна буде буде проводити, хоча й з деякими обмеженнями, культурні і спортивні масові заходи, до опівночі працюватимуть кафе та ресторани.
  • На "червоному" рівні будуть діяти ті обмеження, які діяли під час суворого карантину у січні: закриті ТРЦ, ринки, заклади громадського харчування, кінотеатри, театри, заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах), спортзали, басейни тощо.  

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЛяшко Віктор
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