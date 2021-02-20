Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У трьох областях на тиждень закриють кафе та ресторани

Субота, 20 лютого 2021, 04:14

В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Ляшка: "Якщо проаналізувати спалахи, які є у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях, - це три області з критичним зростанням кількості випадків (інфікування COVID-19 - УП), - то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов’язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі.

Тому ТЕБ та НС на місцевому рівні в середу було прийнято рішення на тиждень призупинити роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування".

Нагадаємо:

  • Станом на 19 лютого Івано-Франківщина та Буковина - у п’ятірці регіонів, де фіксують найбільше нових випадків COVID-19.
  • З 22 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. Він триватиме до 30 квітня.
  • Передбачається чотири рівні епідеміологічної небезпеки, кожен з яких має обмеження - "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".
  • "Жовтий" рівень буде базовим для всієї країни. Можна буде буде проводити, хоча й з деякими обмеженнями, культурні і спортивні масові заходи, до опівночі працюватимуть кафе та ресторани.
  • На "червоному" рівні будуть діяти ті обмеження, які діяли під час суворого карантину у січні: закриті ТРЦ, ринки, заклади громадського харчування, кінотеатри, театри, заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах), спортзали, басейни тощо.  

Теми: коронавірусЛяшко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19

Головні новини п’ятниці і ночі: санкції проти Медведчука, закон про конкурси на держслужбу

У трьох областях на тиждень закриють кафе та ресторани

ОновленоPerseverance надіслав на Землю нові вражаючі фото Марсу

оновлено від 16:07Глава НАЗК звинуватив Ляшка у підробці лотерейного білета: той іде до суду

Данілов анонсував наступні санкції, зокрема проти депутатів

Усі новини...
коронавірус
У світі понад 400 тисяч людей захворіли на COVID-19
Заможні країни замовили на мільярд більше вакцин, аніж потребують
Ляшко сказав, що СOVID-вакцина буде "найближчим часом", але дату не назвав
Останні новини
09:55
фотоЗеленський з дружиною вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні
09:19
У РФ заявили про реєстрацію третьої власної вакцини від COVID-19
08:56
мапаВ Україні температурні контрасти: від 10 тепла до 20 морозу
08:19
В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: санкції проти Медведчука, закон про конкурси на держслужбу
07:50
Окупанти випустили понад 30 мін біля Новгородського - штаб
07:35
Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ – Україна при ООН
07:24
На Чернігівщині жінка віддала майже мільйон гривень, щоби зняти порчу
06:31
Очільник Пентагону пообіцяв підтримку Україні у протистоянні з РФ
05:22
У світі понад 400 тисяч людей захворіли на COVID-19
Усі новини...