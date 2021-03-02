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Аваков: Порошенко – не ворог України

Вівторок, 2 березня 2021, 17:44
Аваков: Порошенко – не ворог України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що п'ятий президент Петро Порошенко не є ворогом України, щоб запроваджувати проти нього санкції.

Джерело: інтерв'ю глави МВС Дмитру Гордону

Пряма мова: "Порошенко – не ворог України. Порошенко – це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії – ми його не обрали президентом. Ми його підтримуємо, а його значна частина населення все ще підтримує, – він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес".

Деталі: На питання Гордона, чи будуть проти Порошенка рішення РНБО, Аваков відповів, що не бачив таких документів і не хотів би, щоб вони з'явилися.

Він зазначив, що претензії до Порошенка необхідно пред'являти в судовому порядку.

"Петро Олексійович - це людина, яка вміла збиратися і концентруватися для великих справ. Іноді у нього такі комбінації виходили, які неможливо було навіть уявити. Але іноді він не був здатний на елементарні речі, які виникають просто з позиції почуттів... Це якісь внутрішні етичні норми", - дав свою оцінку Аваков.

Як приклад він навів липецьку фабрику Roshen, натякнувши, що справжній патріот віддав би її Путіну і сказав: "Подавися!".

Нагадаємо: РНБО запровадила санкції щодо нардепів ОПЗЖ Тараса Козака й ВІктора Медведчука, щодо їхніх дружин та щодо пов'язаних із ними компаній, зокрема телеканалів та власників літаків. Підставою для цього стала торгівля з ОРДЛО і провадження про "фінансування тероризму".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковПорошенкосанкціїРНБОRoshen
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