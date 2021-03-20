Президент Фінляндії вакцинувався препаратом Pfizer

У рамках боротьби з коронавірусом і кампанії вакцинації перше щеплення отримав президент Фінляндії Саулі Нііністе.

Джерело: Укрінформ, Саулі Нііністе у Twitter

Деталі: 72-річний Нііністе зазначив, що має намір продовжувати дотримуватися карантинних обмежень із поваги до інших людей.

Фінський лідер написав у Твіттері, що буде носити маску і залишатиметься обачним, оскільки "навіть людина, яка перехворіла і пройшла вакцинацію, може поширювати вірус".

Уточнюється, що щеплення зроблено вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.

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