Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Фінляндії вакцинувався препаратом Pfizer

Субота, 20 березня 2021, 02:48
Президент Фінляндії вакцинувався препаратом Pfizer

У рамках боротьби з коронавірусом і кампанії вакцинації перше щеплення отримав президент Фінляндії Саулі Нііністе.

Джерело: Укрінформ, Саулі Нііністе у Twitter

Деталі: 72-річний Нііністе зазначив, що має намір продовжувати дотримуватися карантинних обмежень із поваги до інших людей.

Фінський лідер написав у Твіттері, що буде носити маску і залишатиметься обачним, оскільки "навіть людина, яка перехворіла і пройшла вакцинацію, може поширювати вірус".

Уточнюється, що щеплення зроблено вакциною виробництва Pfizer/BioNTech.

Передісторія

  • Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон отримав свою першу дозу вакцини AstraZeneca від коронавірусу і закликав громадськість зробити те саме.
  • Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс перед камерами отримав щеплення вакциною AstraZeneca.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фінляндіявакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Фінляндія
Фінляндія виділить близько 105 млн євро на військову підтримку України
Банк у Фінляндії дозволив Ротенбергу вивести активи незадовго до накладення санкцій ЄС
Росіяни почали продавати дачі у Фінляндії після посилення обмежень на в'їзд до країни
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: