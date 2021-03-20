Президент Финляндии вакцинировался препаратом Pfizer
Суббота, 20 марта 2021, 02:48
В рамках борьбы с коронавирусом и кампании вакцинации первую прививку получил президент Финляндии Саули Ниинисте.
Источник: Укринформ, Сауле Ниинисте в Twitter
Детали: 72-летний Ниинисте отметил, что намерен продолжать придерживаться карантина из уважения к другим людям.
Финский лидер написал в Твиттере, что будет носить маску и оставаться осторожным, поскольку "даже человек, который переболел и прошел вакцинацию, может распространять вирус".
Уточняется, что прививка сделана вакциной производства Pfizer / BioNTech.
Предыстория:
- Британский премьер-министр Борис Джонсон получил свою первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса и призвал общественность сделать то же самое.
- Премьер-министр Франции Жан Кастекс перед камерами получил прививку вакциной AstraZeneca.