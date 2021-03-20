Президент Финляндии вакцинировался препаратом Pfizer

В рамках борьбы с коронавирусом и кампании вакцинации первую прививку получил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Источник: Укринформ, Сауле Ниинисте в Twitter

Детали: 72-летний Ниинисте отметил, что намерен продолжать придерживаться карантина из уважения к другим людям.

Финский лидер написал в Твиттере, что будет носить маску и оставаться осторожным, поскольку "даже человек, который переболел и прошел вакцинацию, может распространять вирус".

Уточняется, что прививка сделана вакциной производства Pfizer / BioNTech.

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