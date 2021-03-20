Британський прем'єр щепився вакциною AstraZeneca
Субота, 20 березня 2021, 01:12
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон отримав свою першу дозу вакцини AstraZeneca від коронавірусу і закликав громадськість зробити те саме.
Джерело: Reuters
Пряма мова Бориса Джонсона: "Я буквально нічого не відчував. Це було дуже добре, дуже швидко".
Деталі: 56-річний Джонсон отримав вакцину в тій самій лікарні, де майже рік тому лікувався у реанімації від коронавірусу, перебуваючи на ШВЛ.
Пізніше про перебіг хвороби посадовець сказав, що йому було так погано, що навіть планували, як повідомити про його смерть.
Джонсон закликав усіх отримати щеплення, коли надійде черга, аби захистити себе і всіх своїх рідних.
Передісторія:
- За останні дні 13 держав - майже половина членів ЄС - оголосили, що призупиняють використання вакцини AstraZeneca. Причина цього рішення - розслідування випадків смертей вакцинованих через формування тромбів.
- Регулятор ЄС визнав вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання.
- У країнах Європи поновлюють щеплення препаратом AstraZeneca після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу.
- Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс перед камерами отримав щеплення вакциною AstraZeneca - наступного дня після того, як регулятор ЄС підтвердив її безпечність.