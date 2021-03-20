Британський прем'єр щепився вакциною AstraZeneca

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон отримав свою першу дозу вакцини AstraZeneca від коронавірусу і закликав громадськість зробити те саме.

Джерело: Reuters

Пряма мова Бориса Джонсона: "Я буквально нічого не відчував. Це було дуже добре, дуже швидко".

Деталі: 56-річний Джонсон отримав вакцину в тій самій лікарні, де майже рік тому лікувався у реанімації від коронавірусу, перебуваючи на ШВЛ.

Пізніше про перебіг хвороби посадовець сказав, що йому було так погано, що навіть планували, як повідомити про його смерть.

Джонсон закликав усіх отримати щеплення, коли надійде черга, аби захистити себе і всіх своїх рідних.

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