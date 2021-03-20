Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна 4-та у Європі за поширенням коронавірусу

Субота, 20 березня 2021, 04:37
Україна 4-та у Європі за поширенням коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 514 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Індії, Україна займає 8 місце у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 89 тисяч нових інфікувань, у США – майже 66 тисяч випадків, в Індії – майже 41 тисяча.

Окрім того, майже 25 тисяч хворих зареєстрували у Польщі та Італії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Німеччина.

Україна серед країн світу займає 8 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

 

Померли за добу 9 895 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 99 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 712 846 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За минулу добу в Україні діагностували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: