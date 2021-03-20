Україна 4-та у Європі за поширенням коронавірусу

За минулу добу у світі діагностували понад 514 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, США та Індії, Україна займає 8 місце у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 89 тисяч нових інфікувань, у США – майже 66 тисяч випадків, в Індії – майже 41 тисяча.

Окрім того, майже 25 тисяч хворих зареєстрували у Польщі та Італії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Німеччина.

Україна серед країн світу займає 8 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

Померли за добу 9 895 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 99 мільйонів осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 2 712 846 смертей від COVID-19.

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