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Украина 4-я в Европе по распространению коронавируса

Суббота, 20 марта 2021, 04:37
Украина 4-я в Европе по распространению коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 514 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, США и Индии, Украины занимает 8 место в мире и 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 89 тысяч новых заражений, в США – почти 66 тысяч случаев, в Индии – почти 41 тысяча.

Кроме того, почти 25 тысяч больных зарегистрировали в Польше и Италии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Германия.

Украина среди стран мира занимает 8 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 4 позицию.

 

Умерли за сутки 9895 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга более 99 млн человек. Сейчас насчитывается более 21 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 712 846 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За прошедшие сутки в Украине диагностировали 15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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