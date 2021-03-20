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У Норвегії розслідують справу проти прем’єра через святкування у карантин

Субота, 20 березня 2021, 07:45

Поліція Норвегії розслідує справу щодо прем’єр-міністра країни Ерни Сульберг, у якої на день народження зібрались 13 осіб, а можна було лише 9 через через карантин. 

Джерело: The Guardian

Деталі: Святкування відбулось наприкінці лютого. Очільниця уряду відзначала своє 60-річчя разом із родичами на лижному курорті. У перший вечір на вечерю прийшло 13 гостей, проте сама Сульберг була відсутня. На наступний день святкування продовжилось у орендованій квартирі. 

Через коронавірусні обмеження у Норвегії можна збиратись групами не більше, ніж 10 осіб. Таким чином, Сульберг порушила правила. Політик вже вибачилась за свою "неуважність" та додала, що була впевнена, що обмеження не стосується членів сім’ї. 

Нагадаємо:

  • Попри карантинні обмеження, президент України Володимир Зеленський 29 січня влаштував вечірку на честь свого дня народження у квартирі співвласника студії "Квартал-95" та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві.

Українська правда
Теми: Норвегіякарантин


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