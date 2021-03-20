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В Норвегии расследуют дело против премьера из-за празднования в карантин

Суббота, 20 марта 2021, 07:45

Полиция Норвегии расследует дело в отношении премьер-министра страны Эрны Сульберг, у которой на день рождения собрались 13 человек, а можно было только 9 из-за карантина.

Источник: The Guardian

Детали: Празднование состоялось в конце февраля. Глава правительства отмечала свое 60-летие вместе с родственниками на лыжном курорте. В первый вечер на ужин пришло 13 гостей, однако сама Сульберг отсутствовала. На следующий день празднование продолжилось в арендованной квартире.

Из-за коронавирусных ограничений в Норвегии можно собираться группами не более 10 человек. Таким образом, Сульберг нарушила правила. Политик уже извинилась за свою "невнимательность" и добавила, что была уверена, что ограничение не касается членов семьи.

Напомним:

  • Несмотря на карантин, президент Украины Владимир Зеленский 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

Украинская правда
Темы: Норвегиякарантин


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