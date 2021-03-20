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За добу найбільше щеплень від COVID зробили у Києві

Субота, 20 березня 2021, 09:19

За добу 19 березня в Україні від COVID-19 щеплено 11 628 людей.

Джерело: vaccination.covid19.gov.ua

Деталі: Всі люди, щеплені за добу, отримали першу дозу вакцини.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 104 342 особи, з них обидві дози отримала лише 1 особа.

За 19 березня було зроблено на 669 щеплень більше, ніж за попередню добу.  Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 1050 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 8104 щеплення.

Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація


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