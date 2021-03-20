За добу найбільше щеплень від COVID зробили у Києві

За добу 19 березня в Україні від COVID-19 щеплено 11 628 людей.

Джерело: vaccination.covid19.gov.ua

Деталі: Всі люди, щеплені за добу, отримали першу дозу вакцини.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 104 342 особи, з них обидві дози отримала лише 1 особа.

За 19 березня було зроблено на 669 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 1050 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 8104 щеплення.

Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.

Що передувало: 19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації, на якому держава вакцинує людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, з наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплень.

Вакцинація є добровільною і для людей із груп ризику безкоштовною. Для повноцінної імунізації потрібно ввести дві дози вакцини з певним інтервалом.

Поки що в Україні є лише протикоронавірусна вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тисяч доз цього препарату Україна отримала за контрактом у лютому. Термін їх придатності – до 23 червня 2021 року.

Днями Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між першим і другим щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.

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