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За добу найбільше щеплень від COVID зробили у Києві

Субота, 20 березня 2021, 08:19
За добу найбільше щеплень від COVID зробили у Києві

За добу 19 березня в Україні від COVID-19 щеплено 11 628 людей.

Джерело: vaccination.covid19.gov.ua

Деталі: Всі люди, щеплені за добу, отримали першу дозу вакцини.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 104 342 особи, з них обидві дози отримала лише 1 особа.

За 19 березня було зроблено на 669 щеплень більше, ніж за попередню добу.  Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 1050 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 8104 щеплення.

Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.

 

Що передувало: 19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації, на якому держава вакцинує людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, з наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплень. 

Вакцинація є добровільною і для людей із груп ризику безкоштовною. Для повноцінної імунізації потрібно ввести дві дози вакцини з певним інтервалом. 

Поки що в Україні є лише протикоронавірусна вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тисяч доз цього препарату Україна отримала за контрактом у лютому. Термін їх придатності – до 23 червня 2021 року. 

Днями Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між першим і другим щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів. 

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація
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