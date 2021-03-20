За добу найбільше щеплень від COVID зробили у Києві
За добу 19 березня в Україні від COVID-19 щеплено 11 628 людей.
Джерело: vaccination.covid19.gov.ua
Деталі: Всі люди, щеплені за добу, отримали першу дозу вакцини.
Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 104 342 особи, з них обидві дози отримала лише 1 особа.
За 19 березня було зроблено на 669 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.
Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 1050 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 8104 щеплення.
Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.
Що передувало: 19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації, на якому держава вакцинує людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, з наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплень.
Вакцинація є добровільною і для людей із груп ризику безкоштовною. Для повноцінної імунізації потрібно ввести дві дози вакцини з певним інтервалом.
Поки що в Україні є лише протикоронавірусна вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тисяч доз цього препарату Україна отримала за контрактом у лютому. Термін їх придатності – до 23 червня 2021 року.
Днями Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між першим і другим щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.
Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні