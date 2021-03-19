Україна переходить до другого етапу вакцинації – Степанов 

Україна перейшла до другого етапу вакцинації, на якому держава вакцинує людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто надає медичні послуги, з наступного тижня почнуть працювати стаціонарні пункти щеплень.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у виступі з трибуни Верховної Ради

Пряма мова: "Дорожня карта вакцинації передбачає 5 основних етапів. Менше, ніж за місяць, а, як відомо, перше щеплення в Україні було зроблено 24 лютого, ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинація сімейних лікарів".

Деталі: Голова МОЗ також повідомив, що "на сьогодні в Україні вакциновано 92 713 людей".

До цього часу мобільні бригади приїжджали в лікарні для вакцинації медиків. Також залишками доз вакцинували публічних осіб.

92 713 українців щеплено проти COVID першою дозою, 1 людина - обома МОЗ

У грудні Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив дорожню карту з вакцинації населення проти COVID-19.

Передбачалося 5 таких етапів:

I: січень – квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19 (за планом – близько 367 тисяч людей);

II: квітень – червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги (близько 2,5 мільйона людей);

III: червень – вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави (близько 7,2 мільйона людей);

IV: вересень 2021 року – березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави (близько 11 мільйонів людей);

V: після реалізації I-IV етапів і в умовах високої доступності вакцин – дорослі від 18 років, які не увійшли до пріоритетних груп (близько 13,1 мільйонів людей).

Рішення про щеплення дітей буде прийнято після отримання додаткової інформації про безпечність, якість та ефективність у дітей вакцин проти COVID-19.

Передбачалося, що на першому етапі вакцинацію будуть здійснювати мобільні бригади, а надалі вакцинація відбуватиметься у спеціалізованих пунктах щеплень.

Нагадаємо: Вакцинація є добровільною і для людей із груп ризику безкоштовною. Для повноцінної імунізації потрібно ввести дві дози вакцини з певним інтервалом.

Поки що в Україні є лише протикоронавірусна вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тисяч доз цього препарату Україна отримала за контрактом у лютому. Термін їх придатності – до 23 червня 2021 року.

Днями Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між першим і другим щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

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