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За сутки больше всего прививок от COVID сделали в Киеве

Суббота, 20 марта 2021, 09:19

За сутки 19 марта в Украине от COVID-19 привито 11 628 человек.

Источник: vaccination.covid19.gov.ua

Детали: Все люди, привитые за сутки, получили первую дозу вакцины.

Всего с начала кампании по вакцинации привито 104 342 человека, из них обе дозы получил только 1 человек.

За 19 марта было сделано на 669 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве – 1050 прививок, а за весь период прививочной кампании – в Донецкой области – 8104 прививки.

По состоянию на 19 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

 

Что предшествовало: 19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации, на котором государство вакцинирует людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто оказывает медицинские услуги, со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививок.

Вакцинация является добровольной и для людей из групп риска бесплатной. Для полноценной иммунизации нужно ввести две дозы вакцины с определенным интервалом.

Пока что в Украине есть только протикоронавирусная вакцина AstraZeneca (CoviShield), 500 тысяч доз этого препарата Украина получила по контракту в феврале. Срок их годности – до 23 июня 2021 года.

На днях Министерство здравоохранения увеличило интервал между первой и второй прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней.

Знать больше: Медленные темпы прививания и избыточные дозы: интервью Виктора Ляшко о вакцинации против COVID-19 в Украине

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация


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