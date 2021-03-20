Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У МВС відреагували на події під Офісом президента

Субота, 20 березня 2021, 21:45

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що правоохоронці свідомо не заважають учасникам акції на Банковій, які потрощили вікна Офісу президента й намагалися його підпалити.

Джерело: повідомлення МВС

Пряма мова: "Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Ми не будемо йти на шляху такої провокації, в нас достатньо сил, щоб захистити громадський порядок. Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров".

Деталі: За словами Геращенка, більшість мітингувальників не порушують порядок. Водночас кілька десятків осіб "будуть нести відповідальність за хуліганські дії".

Він назвав дії деяких учасників акції провокацією.

За фактом подій під час акції біля Офісу президента поліція розпочала кримінальне провадження. У пресслужбі НПУ зазначили, що подія кваліфікована як хуліганство.

За вчинення протиправних дій під час мітингу затримали уродженця Вінничини, 1995 року народження, у поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників" акції.

Нагадаємо: Ввечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та намагалися підпалити будівлю.

Українська правда
Теми: МВСОфіс президентамітингиСтерненко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
МВС
Рош га-Шана: МВС за пів року попереджає, що пускатимуть лише вакцинованих хасидів
МВС і Uber почали спільний проєкт для боротьби з порушеннями ПДР таксистами
Іспит на водійські права незабаром буде за новими білетами 
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...