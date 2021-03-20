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У МВС відреагували на події під Офісом президента

Субота, 20 березня 2021, 20:45
У МВС відреагували на події під Офісом президента

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що правоохоронці свідомо не заважають учасникам акції на Банковій, які потрощили вікна Офісу президента й намагалися його підпалити.

Джерело: повідомлення МВС

Пряма мова: "Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Ми не будемо йти на шляху такої провокації, в нас достатньо сил, щоб захистити громадський порядок. Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров".

Деталі: За словами Геращенка, більшість мітингувальників не порушують порядок. Водночас кілька десятків осіб "будуть нести відповідальність за хуліганські дії".

Він назвав дії деяких учасників акції провокацією.

За фактом подій під час акції біля Офісу президента поліція розпочала кримінальне провадження. У пресслужбі НПУ зазначили, що подія кваліфікована як хуліганство.

За вчинення протиправних дій під час мітингу затримали уродженця Вінничини, 1995 року народження, у поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників" акції.

Нагадаємо: Ввечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою та намагалися підпалити будівлю.

Українська правда

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Теми: МВСОфіс президентамітингиСтерненко
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