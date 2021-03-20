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В МВД отреагировали на события под Офисом президента

Суббота, 20 марта 2021, 21:45

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что правоохранители сознательно не мешают участникам акции на Банковой, которые разбили окна Офиса президента и пытались его поджечь.

Источник: сообщение МВД

Прямая речь: "Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и применила силу, пролилась кровь. Мы не будем идти на поводу такой провокации, у нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок. Те, кто заказывают и проплачивают такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь".

Детали: По словам Геращенко, большинство митингующих не нарушают порядок. В то же время несколько десятков человек "будут нести ответственность за хулиганские действия".

Он назвал поведение некоторых участников акции провокацией.

По факту событий во время акции у Офиса президента полиция начала уголовное производство. В пресс-службе НПУ отметили, что событие квалифицировано как хулиганство.

За совершение противоправных действий во время митинга задержали уроженца Винницкой области, 1995 года рождения, в полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции.

Напомним: Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненка митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.

Украинская правда
Темы: МВДОфис президентамитингиСтерненко


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