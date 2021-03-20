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В Японії знову стався землетрус, є постраждалі

Субота, 20 березня 2021, 21:12
В Японії знову стався землетрус, є постраждалі

Мінімум восьмеро людей постраждали через землетрус з епіцентром біля північно-східного узбережжя Японії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Щонайменше вісім осіб отримали травми в японських префектурах Міяґі та Івате в результаті землетрусу магнітудою 6,9, який стався в суботу біля північно-східного узбережжя японського острова Хонсю.

Японські ЗМІ повідомляють, що землетрус не вплинув на роботу атомних електростанцій, розташованих у префектурах Фукусіма, Міяґі та Ібаракі в цьому регіоні.

Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 60 км поблизу префектури Міягі.

Метеорологи попередили, що наступного тижня в регіоні землетруси можуть повторитися.

Нагадаємо: 13 лютого в Тихому океані за декілька десятків кілометрів від узбережжя японської префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 7.

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Теми: Японіянадзвичайна подія
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