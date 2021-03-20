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В Японии вновь произошло землетрясение, есть пострадавшие

Суббота, 20 марта 2021, 22:12

Минимум восемь человек пострадали из-за землетрясения, эпицентр которого находился у северо-восточного побережья Японии.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: По меньшей мере восемь человек получили травмы в японских префектурах Мияги и Иватэ в результате землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло в субботу у северо-восточного побережья японского острова Хонсю.

Японские СМИ сообщают, что землетрясение не повлияло на работу атомных электростанций, расположенных в префектурах Фукусима, Мияги и Ибараки в этом регионе.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 60 км вблизи префектуры Мияги.

Напомним: 13 февраля в Тихом океане в нескольких десятках километров от побережья японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7.

Темы: Япониячрезвычайное происшествие


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