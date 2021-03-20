В Японии вновь произошло землетрясение, есть пострадавшие
Суббота, 20 марта 2021, 21:12
Минимум восемь человек пострадали из-за землетрясения, эпицентр которого находился у северо-восточного побережья Японии.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: По меньшей мере восемь человек получили травмы в японских префектурах Мияги и Иватэ в результате землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло в субботу у северо-восточного побережья японского острова Хонсю.
Японские СМИ сообщают, что землетрясение не повлияло на работу атомных электростанций, расположенных в префектурах Фукусима, Мияги и Ибараки в этом регионе.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 60 км вблизи префектуры Мияги.
Напомним: 13 февраля в Тихом океане в нескольких десятках километров от побережья японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7.