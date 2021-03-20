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ЄС планує запровадити "паспорти вакцинації" влітку

Субота, 20 березня 2021, 23:54

Європейська комісія виклала свої пропозиції щодо сертифікатів стосовно COVID-19, які дозволять громадянам і резидентам ЄС подорожувати між державами-членами Євросоюзу без необхідності карантину.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Європейські чиновники сподіваються, що "Цифровий зелений сертифікат", який ще називають "паспортом вакцинації", буде запроваджений до червня поточного року.

Такі країни ЄС як Іспанія і Греція, які покладаються на туризм, активно наполягають на реалізації цього плану.

"Паспорт вакцинації" буде доказом того, що людина отримала щеплення проти Covid, або має свіжий негативний тест, чи вилікувалася.

Враховуватиметься вакцинація тими препаратами, що визнані Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі до них належать вакцини компаній Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Згідно з планами, держави-члени ЄС, як і раніше, будуть вирішувати, які обмеження у сфері охорони здоров'я слід послабити.

Планується, що сертифікат буде взаємно визнаватися країнами ЄС.

Впровадження "Цифрового зеленого сертифікату" має бути схвалено країнами Євросоюзу та погоджено Європейським парламентом.

Нагадаємо: Румунія та Греція прагнуть домовитись про подорожі із використанням власних сертифікатів вакцинації, що відкриє туризм між двома країнами.

Теми: вакцинаціякоронавірусЄС


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