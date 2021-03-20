ЕС планирует ввести "паспорта вакцинации" летом

Европейская комиссия изложила свои предложения по сертификатам о COVID-19, которые позволят гражданам и резидентам ЕС путешествовать между государствами-членами Евросоюза без необходимости карантина.

Источник: Радио Свобода

Детали: Европейские чиновники надеются, что "Цифровой зеленый сертификат", который еще называют "паспортом вакцинации", будет введен до июня текущего года.

Такие страны ЕС как Испания и Греция, которые полагаются на туризм, активно настаивают на реализации этого плана.

"Паспорт вакцинации" будет доказательством того, что человек получил прививку против Covid, или имеет свежий отрицательный тест, или вылечился.

Учитываться будет вакцинация теми препаратами, которые признаны Европейским агентством по лекарственным препаратам. Сейчас к ним относятся вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Согласно планам, государства-члены ЕС, как и раньше, будут решать, какие ограничения в сфере здравоохранения следует ослабить.

Планируется, что сертификат будет взаимно признаваться странами ЕС.

Внедрение "Цифрового зеленого сертификата" должно быть одобрено странами Евросоюза и согласовано Европейским парламентом.

Напомним: Румыния и Греция стремятся договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации, что откроет туризм между двумя странами.