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Україна опинилася між Туреччиною і Німеччиною за кількістю заражень COVID-19

Неділя, 21 березня 2021, 04:59

За добу 19 березня у світі виявили 506 901 нового хворого на COVID-19, найбільше - у Бразилії, США та Індії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії – 73 450 нових хворих, у США – 55 908, в Індії – 43 815.

До першої п’ятірки країн за кількістю нових хворих також увійшли Франція (35 345) та Польща (26 405).

Україна знаходиться на 8 місці у світі (15 292 нових випадків), між Туреччиною, де зафіксували 21 061 зараження, та Німеччиною (13 665).

"Замикає" десятку країн з найбільшою кількістю нових хворих Угорщина (11 132).

За добу 8 127 осіб померли від коронавірусу. За час пандемії хвороба забрала життя 2,7 млн людей.

Хворіють 21,2 млн людей, уже одужали - 99,4 млн.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 19 березня в Україні зафіксували 15 292 нових випадки COVID-19. Госпіталізовано 4 369 осіб, померло 260 хворих, одужало – 5190.

Українська правда
Теми: коронавірус


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