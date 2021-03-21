Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина оказалась между Турцией и Германией по количеству заражений COVID-19

Воскресенье, 21 марта 2021, 04:59

За сутки 19 марта в мире обнаружили 506 901 нового больного COVID-19, больше всего - в Бразилии, США и Индии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 73 450 новых больных, в США - 55 908, в Индии - 43 815.

В первую пятерку стран по количеству новых больных также вошли Франция (35 345) и Польша (26 405).

Украина находится на 8 месте в мире (15 292 новых случая), между Турцией, где зафиксировали 21 061 заражение, и Германией (13 665).

"Замыкает" десятку стран с наибольшим количеством новых больных Венгрия (11 132).

За сутки 8127 человек умерли от коронавируса. За время пандемии болезнь унесла жизни 2,7 млн человек.

Болеют 21,2 млн человек, уже выздоровели - 99,4 млн.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 19 марта в Украине зафиксировали 15 292 новых случая COVID-19. Госпитализированы 4369 человек, умерло 260 больных, выписаны - 5190.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
коронавирус
Греция будет бесплатно раздавать наборы для тестирования на COVID-19
ЕС планирует ввести "паспорта вакцинации" летом
Газ и водометы: в Германии произошли столкновения коронаскептикив и полиции
Последние новости
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
14:12
Кризис в Словакии: спикер парламента пригрозил выходом из коалиции и новыми выборами
Все новости...