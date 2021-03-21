Украина оказалась между Турцией и Германией по количеству заражений COVID-19

За сутки 19 марта в мире обнаружили 506 901 нового больного COVID-19, больше всего - в Бразилии, США и Индии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 73 450 новых больных, в США - 55 908, в Индии - 43 815.

В первую пятерку стран по количеству новых больных также вошли Франция (35 345) и Польша (26 405).

Украина находится на 8 месте в мире (15 292 новых случая), между Турцией, где зафиксировали 21 061 заражение, и Германией (13 665).

"Замыкает" десятку стран с наибольшим количеством новых больных Венгрия (11 132).

За сутки 8127 человек умерли от коронавируса. За время пандемии болезнь унесла жизни 2,7 млн человек.

Болеют 21,2 млн человек, уже выздоровели - 99,4 млн.

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Напомним: 19 марта в Украине зафиксировали 15 292 новых случая COVID-19. Госпитализированы 4369 человек, умерло 260 больных, выписаны - 5190.