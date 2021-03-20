Епідемія не вщухає, найбільше нових випадків на Львівщині

За добу 19 березня в Україні зафіксовано 15 292 нових випадки COVID-19, госпіталізовано 4 369 осіб, померло 260 хворих, одужало – 5190.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Серед нових хворих – 797 дітей та 367 медпрацівників.

За добу здійснено 114 719 тестувань, зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521.

Що передувало: Станом на суботу, Україна серед країн світу займає 8 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

За добу 18 березня в Україні діагностували 15 850 нових випадків COVID-19, госпіталізували 4 444 особи, зафіксовано 262 смерті, одужало 4 592 людини.

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